Замгубернатора получил представление за затянувшееся строительство школы в Новосибирске

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман обратил внимание заместителя губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова на нарушения, которые были выявлены в процессе проектирования школы в Татарске.

Строительство школы осуществляется в рамках государственного контракта, заключенного в сентябре 2023 года между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и АО «Сибавиастройпроект».

— Готовность объекта в настоящее время составляет 23%, отставание от графика — 6 месяцев. Причиной этого явились нарушения в проектной документации, несоответствие проектных решений результатам инженерно-геологических изысканий, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Правоохранитель потребовал устранить выявленные нарушения и завершить строительство объекта в установленные сроки. Также было поручено сотрудникам аппарата дать оценку действиям проектировщика и заказчика работ.

Завершение строительства образовательного учреждения находится на личном контроле прокурора области.

По данным сервиса Контур Фокус, директором компании АО «Сибавиастройпроект» является Евгений Медведев. Держатель реестра — АО «Специализированный Регистратор «Компас». Выручка компании в 2023 году составила 387,1 млн (-37%), чистая прибыль — 5,5 млн. Контракт на строительство школы был заключен в сентябре 2023 года на 973,7 млн рублей. Ввести школу в эксплуатацию подрядчик должен в августе 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска. Город не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг.