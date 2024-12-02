Мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска

После того, как Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг, областная прокуратура оценила принятые мэрией меры по подготовке объектов ЖКХ и выявила свыше 50 нарушений.

— Указанные обстоятельства явились одним из оснований для внесения первым заместителем прокурора области представления мэру города Новосибирска, — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что руководителям ресурсоснабжающих организаций, допустившим нарушения, внесено 18 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

Отметим, паспорт готовности муниципального образования к отопительном сезону выдаётся уполномоченным органом не позднее 15 ноября с учётом отсутствия замечаний при содержании и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев прокомментировал неготовность сибирской столицы к зиме, назвав это серьёзным сигналом.

— В Новосибирске по сегодняшний день продолжаются инциденты на сетях. Только за прошлую неделю в городе зафиксировано 115 отключений теплоснабжения, половина из которых — внеплановые, — отметил полпред.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Кировского и Ленинского районов Новосибирска пожаловались на разрытые коммунальщиками ямы и коллекторы, из которых валит пар. Из-за поднимающегося из «пропастей» тумана совершенно не видно дорогу и людям приходится передвигаться вслепую.