Замначальника дептранса Новосибирска Богомазова подозревается в получении взятки

Высокопоставленная сотрудница мэрии Новосибирска оказалась втянута в незаконное заключение муниципальных контрактов.

― Следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по статье «Получение взятки в крупном размере», ― сообщает прокуратура Новосибирской области.

Следствие выяснило, что подозреваемая взяла вознаграждение от руководителя подрядной организации в сумме 230 тысяч рублей. Компания получила контракты на обслуживание и ремонт светофоров, а по факту эти работы не выполняла. В итоге бюджету города был причинен ущерб на 50 млн рублей, которые выделялись на дорожные объекты.

За данное преступление Олесе Богомазовой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, а также штраф, превышающий шестикратную сумму взятки.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокурора области.