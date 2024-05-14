Дачников предупредили о заморозках до -4 в Новосибирской области

Заморозки до -4 градусов настигнут Новосибирскую область.

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура начнет падать уже сегодня, 15 мая.

Например, ночью 15 мая местами в регионе столбик термометра опустится до +1..+6 градусов, однако днем столбик термометра будет показывать до +12…+17 градусов. Похолодание будет связано с северным ветром с порывами до 15-17 м/с.

В четверг, 16 мая, температура ночью опустится до +1 градуса и даже ниже 0. Местами по области ожидаются заморозки до -4 градусов. По юго-востоку области пройдут небольшие дожди.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики обещают в Новосибирске аномальную жару в мае.