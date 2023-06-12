Заморозки ожидаются в начале рабочей недели в Новосибирской области

Завтра, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области будет прохладнее. Если сегодня температура воздуха днем в регионе достигает +28 градусов, то 13 июня ожидается +17+22 градуса. Сегодня ночью могут быть заморозки до -1 градуса. Ветер будет дуть северо-западный. Ночью и днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы. Ночью и утром может быть туман.

Заморозки от 0 до -2 градусов могут повториться и ночью 14 июня. Кроме Новосибирской области, предупреждение о заморозках выпущено в Томской и Кемеровской областях.

Ранее редакция сообщала о том, что в шести районах Новосибирской области гибнут посевы, а из-за жары введен режим ЧС.