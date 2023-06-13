На станции метро «Спортивная» установят встроенные автоматы по продаже жетонов

На новой станции новосибирской подземки в ближайшие дни начнут устанавливать аппараты по продаже жетонов. Пассажиры смогут приобрести их в вестибюле.

— Аппараты — самые современные, поставлены в Новосибирск, их 8 единиц. Они будут смонтированы на стенах в кассовых зонах — по три с каждой стороны. Еще два – в зоне дальних касс, — поясняли в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой». —Автоматы позволят делать оплату монетами и бумажными купюрами. В них находятся встроенные кассы, которые будут выдавать чеки после покупки. Удобные терминалы помогут сэкономить время и справиться с ростом пассажиропотока после матчей в новом ЛДС.

Кроме того, проход в метро на станции «Спортивная» можно будет оплатить банковской картой — услуга будет действовать на всех турникетах, а также любыми транспортными картами, которые действуют в Новосибирске.

Напомним, в апреле на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщал, что ожидаемый срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — июль. На тот момент, по его словам, готовность станции составляла 99%. Сроки ввода зависят от получения разрешения Госэкспертизы.

Ранее редакция сообщала, что на станции метро «Спортивная» устанавливают навигационные табло.