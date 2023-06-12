Флаг России установили на пилоне четвертого моста через Обь

ГК «ВИС», строящая в Новосибирске четвертый мост через Обь, сообщила, что один из пилонов речной переправы стал одним из самых высоких флагштоков России.

— Государственный флаг России установлен на высоте 114 метров на одной из стоек пилона. Бело-сине-красное полотнище видно из разных точек города, — рассказали в ГК «ВИС».

Сегодня в стране отмечается государственный праздник — День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В Новосибирской области проходят массовые мероприятия, посвященные Дню России.