Открывается приём заявок на участие в главном медиапроекте Сибирского федерального округа – конкурсе «Сибирь.ПРО»

Заявки журналистов сибирских СМИ принимаются на сайте конкурса. Участнику необходимо пройти регистрацию на интернет-странице проекта, заполнив специальную форму.

Став пользователем личного кабинета, журналист может подать заявку в разделе «Мои работы». Для этого нужно внести в соответствии с условиями участия все необходимые данные, разместить текст статьи, фото-, аудио- или видеоматериал. Пользователю будет предложено выбрать номинацию и категорию работы, указать дату публикации в СМИ. Помимо обязательных полей для заполнения в форме заявки есть графа «Примечание», в которой можно указать дополнительную информацию.

От каждого участника в целом принимается не более пяти работ, независимо от объединения работ в серию и отнесения к одной или нескольким номинациям. Исключение составляет номинация с категорией «Фоторабота», в которую может быть принято не более 10 фотографий.

В течение всего периода проведения конкурса в личном кабинете журналист сможет отслеживать статус своей заявки. В разделе «Мои работы» будет отображаться информация о том, принята ли заявка на рассмотрение, опубликована для голосования жюри или отклонена.

Напомним, по итогам заседания Оргкомитета «Сибирь.ПРО» главной темой проекта в этом году определена «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». В условиях внешних ограничений приоритетом российского государства является обеспечение устойчивости отечественной экономики. Управленческие решения на федеральном и региональном уровнях направлены на поддержку реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработку мер по социальной защите граждан. При этом усилия органов власти сфокусированы не только на преодолении существующих вызовов, но и на выстраивании долгосрочных планов развития, основанных на внутренних возможностях страны.

Номинация полномочного представителя «Экономика» будет посвящена созданию новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечению технологического суверенитета страны, формированию условий для новых видов занятости граждан.

Неизменными в конкурсе «Сибирь.ПРО» остаются номинации «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «АгроПро», «Свой дом», «Молодая Сибирь». Также выбору конкурсантов будут представлены уже ставшие традиционными и получившие заслуженное признание номинации партнёров проекта.

Участие в «Сибирь.ПРО» смогут принять журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года включительно. Оставить заявку можно на сайте.