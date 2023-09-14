Запись на программы допобразования для детей в Новосибирске завершится к октябрю

Замгубернатора Сергей Нелюбов подчеркнул особую важность обновления всех образовательных программ, создания необходимых условий для повышения качества обучения, в том числе, дополнительного, включая кружковую деятельность.

— Приоритетами правительства при организации нового учебного года остаются жизнь и здоровье детей. Также важнейшими вопросами остаются организация горячего питания и подвоза школьников, обеспечение антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности. Приоритетом в период межсезонья является подготовка к отопительному периоду, — отмечает Нелюбов.

В настоящее время ведется работа по подготовке к старту занятий допобразования – запись детей, определение расписания, занятия стартуют с 1 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что управление спорта мэрии Новосибирска возглавил Константин Катионов.