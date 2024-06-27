Запланирован ремонт дороги, связывающей два района в Новосибирской области

В Новосибирской области займутся ремонтом дороги, которая соединяет два района – Болотнинский и Тогучинский.

Как сообщает Минтранс региона, участок запланированного ремонта не соответствовал нормативу.

— В 2024 году проведем ремонт участка дороги «129 км а/д Р-255 – Тогучин – Карпысак» в Болотнинском районе общей протяженностью 3 километра, — объяснили в пресс-службе.

Протяженность всей трассы составляет 25 километров. Из них 16 километров будут иметь асфальтобетонное покрытие.

Ведомство планирует завершить работы уже в сентябре 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет с опережением графика.