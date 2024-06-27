Московский игрок рынка напитков баблти приходит в Новосибирск

Московский бренд напитков to go Pims открывает в ТРЦ «Аура» в Новосибирске локацию по продаже баблти. Как отмечает телеграм-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска», со ссылкой на представителей бренда, «открытие состоится совсем скоро». Также сообщается, что локация в «Ауре» может быть не единственной в Новосибирске.

Как отмечается на сайте компании, основателями бренда PIMS являются Артур Шустериовас и Глеб Голубев. Он был создан в 2018 году. Сегодня Pims работает в России (Сочи, Краснодар, Махачкала и тд) и за ее пределами (ОАЭ, Казахстан, Азербайджан и другие страны), всего открыто более 40 точек, из которых половина находится в Москве. Также же в планах компании — открыть до 100 новых локаций до конца 2024 года.

Авторы телеграм-канала отмечают, что Новосибирск переживает бум подобных проектов, активно развиваются местные сети, в первую очередь: Harucha (6 действующих филиалов, готовится к открытию точка в «Галерее», запущен бар во Владивостоке, строится в Тюмени), Meps (4 филиала), Sova и «Молочай», по два филиала, соответственно.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск находится на третьем месте в России по динамике открытия фреш-баров.