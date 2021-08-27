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Классификация насосов по принципу действия и типу рабочей камеры

  • 27/08/2021, 13:07
Учитывая способ функционирования и особенности строения, насосы для воды бывают нескольких типов. Они представлены объемными, а также динамическими моделями.

Динамический насос — это агрегат, в котором наблюдается перемещение жидкости с камерой благодаря энергии кинетического типа. Когда речь заходит об объемных насосах, то это те модели, в которых преобладает потенциальная энергия, а процесс перемещения самой жидкости обуславливается изменением объема камеры..

Классификация насосов позволяет выделить некоторые типы объемных моделей, учитывая их конструкцию:

  1. Винтовой. Такой прибор состоит из статора и ротора. В процессе вращения ротора вся жидкость движется по оси насоса.
  2. Шестеренный. Это наиболее простая разновидность устройства, так как состоит из шестерен, которые сцеплены между собой. Движение происходит из-за изменения полостей, расположенных непосредственно между шестернями.
  3. Кулачковый. В корпусе данного насоса для воды имеется два ротора, вращение которых и провоцирует перекачивание жидкостей, имеющих различную вязкость.
  4. Роторный. Представляет собой цельный корпус, который обустроен конкретным количеством лопастей либо лопаток, которые начинают двигаться за счет ротора.
  5. Перистальтический. Устройство имеет корпус, оснащенный специальным эластичным рукавом, где и находится жидкость, перемещение которой возможно благодаря вращению специальных валиков.
  6. Импеллерный . Характеризуется наличием корпуса, в котором есть соответствующие лопасти, именно они и выдавливают жидкость в ходе вращения.

Классификация динамических насосов:

  • Центробежный. Данный тип оборудования состоит из специального колеса, содержащего жидкость. Когда колесо начинает вращаться, активизируется центробежная сила, а частицы получают кинетическую энергию.
  • Струйный. Принцип функционирования модели — преобразование потенциальной энергии в более мощную, а именно кинетическую.
  • Вихревый. Принцип функционирования схож с центробежными моделями, но у них меньше габариты и гораздо выше показатель КПД. Именно благодаря простой установке пользуются большим спросом среди других моделей. Заявленный агрегат монтируют в загородных домах с целью подачи воды. Главным элементом выступает колесо, именно на него поступает вода. Вихревые насосы активно используют для скважин, ведь они способны создавать мощное и невероятно высокое давление. Имеется возможность переработки жидкостей, а также разнообразных газо-водных смесей.

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Относительно приборов центробежного ряда, то их принято задействовать в бытовых, промышленных целях. Активно применяются при организации систем полива, а также систем водообеспечения . Отличаются очень простой и понятной эксплуатацией, ведь принцип функционирования не имеет никаких сложностей. Ключевая нагрузка направлена непосредственно на колесо, оснащенное лопатками, куда и подается жидкость. Важно обратить внимание на то, что насос способен выйти из строя в том случае, если внутри не будет жидкости. Зачастую такие устройства являются поверхностными, поэтому и снижается их производительность.

Фото с сайта Торгового дома «Насосы Сибири»

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