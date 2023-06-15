В Новосибирске ликвидировали очередную нелегальную заправку

В Октябрьском районе Новосибирска, по итогам совместной с прокуратурой и МЧС, проверки ликвидировали незаконную АЗС, появившуюся как самовольная постройка. По итогам проверки было выявлено более двадцати фактов нарушения противопожарной безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

— Многочисленные обращения граждан послужили основанием принятия решения о сносе этой самовольной автозаправочной станции, — цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы Октябрьского района Якова Чагина. — Вынесено два судебных запрета лицам, осуществляющим торговлю. Они неоднократно привлекались к административной ответственности. Изъяты торговое оборудование, баки, насосы, шланги.

В то же время, по словам чиновника, по сравнению с прошлым годом подобные факты стали выявляться реже. В то же время, как ранее сообщали в Российском топливном союзе, в масштабах страны количество заправок-нелегалов, наоборот, выросло. Как сообщал президент союза Евгений Аркуша, это произошло на фоне резкого роста цен на топливо.

— Официальные сети АЗС работали с отрицательной маржинальностью и несли убытки, из-за этого им пришлось как-то возмещать потери, — сообщал эксперт в комментарии Infopro54. — Таким образом на нелегальных АЗС цены на бензин стали ниже на 5 — 8 руб. за литр. Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети и частных земельных участков.

Ранее редакция сообщала, насколько в Новосибирской области подорожал бензин.