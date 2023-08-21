Запрет ввоза БАДов из недружественных стран не поддержало правительство РФ

Правительство России не поддержало инициативу Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) по запрету или введению заградительных пошлин на ввоз в страну биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран, пишет РБК.

Отмечается, что вопрос был рассмотрен в начале текущего года на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Прием обсуждались оба варианта предложений от НСЗПП: включение биологических добавок в список продукции, запрещенной к ввозу в РФ в рамках санкций, и введение повышенных таможенных пошлин на БАД из этих стран в размере 220%.

Представители отечественных производителей БАД также предлагали ввести более низкие пошлины в размере 50-70%. Однако и это предложение не снискало поддержки.

Напомним, лидирующие позиции по поставкам в страну в минувшем году занимали американские производители. Таким образом бюджетная продукция компаний «Unipharm», «Solgar» и других брендов могла исчезнуть из РФ.

Ранее редакция сообщала, что российские власти запретили импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.