Травников поддержал инициативу сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников готов поддержать идею окончательного статуса улицы Ленина как пешеходной. Об этом он сообщил в интервью НГС.

— Мое мнение однозначно: в центре Новосибирска должна быть пешеходная зона. Лично я для нее ничего другого, кроме улицы Ленина, себе не представляю, — подчеркнул Травников.

При этом Травников отметил, что к решению вопроса обязательно должны подключиться горожане, предлагающие назвать другие улицы в центре, которые могли бы стать пешеходными.

Стоит напомнить, что не так давно мэр Новосибирска Анатолий Локоть запускал на своей странице в соцсетях опрос о том, считают ли новосибирцы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников.

Улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда автомобилей.