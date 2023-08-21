Травников поддержал инициативу сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников готов поддержать идею окончательного статуса улицы Ленина как пешеходной. Об этом он сообщил в интервью НГС.
— Мое мнение однозначно: в центре Новосибирска должна быть пешеходная зона. Лично я для нее ничего другого, кроме улицы Ленина, себе не представляю, — подчеркнул Травников.
При этом Травников отметил, что к решению вопроса обязательно должны подключиться горожане, предлагающие назвать другие улицы в центре, которые могли бы стать пешеходными.
Стоит напомнить, что не так давно мэр Новосибирска Анатолий Локоть запускал на своей странице в соцсетях опрос о том, считают ли новосибирцы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников.
Улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля.
Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда автомобилей.
Фото: pixabay — wilhei
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