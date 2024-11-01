Жесткий запрет на продажу алкоголя в Новосибирске сформирует черный рынок

Власти Вологодской области решили ограничить время продажи алкогольных напитков до двух часов в день. Так, с 1 марта 2025 года в регионе разрешат торговать алкоголем только с 12:00 до 14:00 по будням и в выходные. Также запрет не затронет новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. В остальные праздничные дни алкоголь не будут продавать совсем.

Столь радикальный подход власти объяснили стремлением снизить доступность алкоголя, таким образом улучшив качество жизни населения. Причем запрет распространяется не только на так называемые «наливайки» в жилых домах, но и на крупные алкомаркеты в нежилых помещениях. Хотя сам губернатор заявил, что жалобы от людей поступают конкретно на наливайки.

— Много жалоб поступает на так называемые «наливайки», спаивающие людей в ночное время. Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки, — цитируют губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вологодские СМИ.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Регионы также могут разрешить розничную продажу сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе. Теперь многие предприниматели опасаются, что запреты могут быть чересчур кардинальными и в других субъектах федерации, как в случае с Вологодской областью.

Депутаты регионального парламента Новосибирской области уже приняли в первом чтении закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Согласно проекту закона, продажа горячительных напитков будет разрешена только в расположенных в МКД ресторанах и кафе с залом обслуживания клиентов не менее 50 кв. м без учета летних веранд. Но даже им будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00, этот запрет не коснется отдельно стоящих ресторанов и кафе. Депутаты рассчитывают принять закон о наливайках во втором чтении до конца 2024 года.

Новосибирские общественники предупреждают, что черезчур жесткие ограничения способны, напротив, усугубить ситуацию с алкоголизмом. Так, глава Союза отцов Сергей Майоров заявил порталу Atas.info, что за последние 10 лет выпивающих людей в области стало значительно меньше. Наличие самой проблемы он не отрицает, но считает, что решать ее нужно в большей мере за счет правильного воспитания подрастающего поколения.

— Столь жесткие ограничения породят черный рынок. Начнется подпольная продажа. Это будет время, как в Советском союзе, когда люди организовывали незаконную продажу алкоголя. А с нашим развитым капитализмом, это все будет гораздо быстрее, это встанет на поток. Так что я думаю, для нас, Сибири, это будет слишком жестко, — цитирует издание Майорова.

Общественник отмечает, что в Новосибирске не хватает бесплатных спортивных секций, а платные доступны не всем. Поэтому дети увлекаются гаджетами. В последствии это повальное увлечение гаджетами может перетечь в алкогольную или наркотическую зависимость.

При этом, инициативу по ограничению работы «наливаек» в жилых домах он считает правильной. Резюмируя все вышесказанное, Майоров возмутился тем, что в Новосибирской области открыть спортивный зал, получив разрешение на него, гораздо сложнее, чем легализовать алкомаркет.

Напомним, по мнению экспертов любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска.

Ранее редакция сообщала о том, что число алкомаркетов в Новосибирске за 10 месяцев выросло на сотню.