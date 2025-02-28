Запуск космического корабля к МКС показали в Новосибирске

28 февраля с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс-30». Жители Новосибирска могли наблюдать за этим захватывающим событием на уличных экранах. Запуск был показан в прямом эфире на медиафасаде, расположенном на площади Карла Маркса, 1.

Трансляции также были доступны на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Владивостоке, Перми и Хабаровске.

По информации Роскосмоса, запуск корабля «Прогресс-30» прошёл успешно. Он был выведен на заданную орбиту, отделился от третьей ступени носителя, а антенны и панели солнечных батарей раскрылись в штатном режиме. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 2 марта, в 02:04 по московскому времени.

«Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию всё необходимое: оборудование, одежду, продовольствие, лекарства и топливо. Также на борту корабля будет скафандр «Орлан-МКС» №6, предназначенный для выхода в открытый космос.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавт из Новосибирска Кикина учится управлять кораблём «Союз». Она вместе с командой протестировала «полет» до МКС.