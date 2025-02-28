Почти четыре тысячи тонн сыров произвели за год новосибирские компании

За 2024 год, по сравнению с 2023 годом, в Новосибирской области было увеличено производство сыров на 6,2% — до 3,8 тысяч тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. По его словам, в области работает 18 предприятий – производителей сыров. Они производят, как молодые, так и выдержанные сыры (рассольные, мягкие, творожные, тянутые, с благородной плесенью, твёрдые, полутвёрдые мытые красным вином, полутвёрдые с мытой красной коркой, сверхтвёрдые) по традиционным и авторским рецептам.

Стоит отметить, что ранее Новосибирскстат сообщал, что в 2023 году сыроделы региона увеличили производство продукта на 62% до 5 тысяч тонн. В Минсельхозе прогнозировали, что в 2024 году рост составит не менее 3%. Отмечалось, что в Новосибирской области около половины производимого объема сыров приходится на полутвердые сорта.

Основными производителями сыров и сырных продуктов в Новосибирской области ранее были ООО «СибБарс», ООО «Фабрика Фаворит», ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский». Однако, в 2024 году у «Фабрики Фаворит» начались проблемы с обслуживанием облигационного займа и сейчас она находится в процедуре банкротства.

В 2025 году в селе Пайвино Маслянинского района планируется запуск маслосырзавода холдинга ЭкоНива». Его строительство было заморожено на год в 2021 году. Предполагается, что кроме производства цельномолочной и кисломолочной продукции, завод будет выпускать до 35,2 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.

АО «Толмачевский молочный завод», часть холдинга «Толмачевское», также планирует начать производство сыров в конце 2025 года.

В целом в 2024 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 854,6 тысяч тонн, переработано 377,023 тысяч тонн. В регионе осуществляют деятельность 77 предприятий — производителей молока и молочной продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские производители отправили на экспорт сыра почти на полмиллиарда рублей. Наибольшим спросом у иностранных покупателей пользуются плавленые сыры сибирских компаний.