Рекламодателям

Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске

  • 28/02/2025, 09:30
Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске
Почти 50% родителей-новосибирцев хотели бы чтобы их дети работали на себя

Айтишники, инженеры и врачи возглавили топ желаемых профессий для детей. Реже новосибирцы хотели бы видеть своих дочерей и сыновей переводчиками и актерами. При этом половина мам и пап мечтают, чтобы их ребенок открыл свой бизнес. Об этом рассказали аналитики группы Ренессанс Страхование, которые совместно со специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru опросили новосибирцев старше 18 лет.

—  Большинство родителей — и мужчины, и женщины в равной степени — хотели бы видеть своих детей обладателями ИТ- (35%), инженерных (19%) и медицинских (17%) специальностей. Четвертое место по востребованности заняли специальности, связанные с дизайном (15%), пятое — юридические и архитектурные специальности (по 10%). В десятку самых желанных специальностей также вошли косметолог (9%), блогер (8%), специалист в области гейм-девелопмента (6%), переводчик (4%) и актер (3%), — рассказали аналитики.

Интересно, что профессию ИТ-специалистов в основном рекомендовали бы своим потомкам самые молодые участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (42%), у более старшего поколения этот показатель равен 38%, из 35-44-летних только 28% хотят, чтобы их сыновья и дочери разрабатывали компьютерные программы, 45-54-летних —  24%, а среди горожан старше 55 лет только 21%.

На втором месте по популярности оказалась профессия врача, которую для своих детей выбрали бы 31% респондентов в возрасте от 25-34 лет и чем старше родители, тем ниже этот показатель. Среди тех, кто считает наиболее перспективными инженерные специальности, больше всего респондентов в возрасте от 35 до 44 лет.

Развития ребенка в сфере ИТ желают обладатели большинства специальностей. А вот большинство врачей мечтает, чтобы их дети продолжили профессиональную династию.

— В десятку наименее перспективных, с точки зрения родителей, профессий для ребенка вошли блогер (на соответствующий вопрос ответили таким образом 26% участников), автомеханик (17%), актер (16%), воспитатель / няня (15%), учитель (13%), продавец консультант (12%), агент по недвижимости (11%), мастер ногтевого сервиса (10%) и бухгалтер (8%), — добавили специалисты.

Почти половина респондентов (46%) предпочитают, чтобы их дети работали на себя. Об этом заявили 65% опрошенных младше 24 лет, но, чем старше респонденты, тем ниже этот показатель. Почти треть выбрала бы для них профессию в крупных частных (39%) и государственных (36%) компаниях, 31% — в бюджетных учреждениях, 18% — в академической сфере. И лишь 16% опрошенных хотели бы, чтобы ребенок работал в компаниях малого и среднего бизнеса.

При этом подавляющее большинство родителей (77%) легко приняли бы выбор ребенка, если бы он расходился с их представлениями о перспективной профессии. Но 5% заявили, что заставили бы ребенка овладеть выбранной ими специальностью.

Напомним, с 2026 года прием в вузы на платной основе должен идти по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах.  Эксперты рассказывали о том, какие профессии сегодня являются профицитными и дефицитными.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой. За год уровень предлагаемой зарплаты в этой сфере вырос почти на 50%.

Фото freepik, автор: freepik

144

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : выбор профессии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти четыре тысячи тонн сыров произвели за год новосибирские компании
28/02/25 10:30
Агропром Бизнес
Запуск космического корабля к МКС показали в Новосибирске
28/02/25 10:00
Общество
Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске
28/02/25 9:30
Бизнес Общество
В Новосибирске опять провалились торги на вывоз мусора
28/02/25 9:00
Бизнес
Не просто соседи: как жители Светлого меняют жизнь к лучшему
28/02/25 8:00
Недвижимость
Популярные в Новосибирске сладости подорожают в два этапа
27/02/25 19:00
Бизнес Общество
Треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города
27/02/25 18:30
Общество
Ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей
27/02/25 18:00
ПроБизнес Финансы
Видеоблогера наказали в Новосибирске за нарушение авторских прав
27/02/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
Энергетики составили рейтинг недобросовестных управляющих компаний в Новосибирске
27/02/25 17:00
Бизнес
В Новосибирске косметика и парфюмерия за год подорожали на 30%
27/02/25 16:45
Бизнес Общество
Рост турпотока и издержек увеличили средний чек общепита Новосибирска
27/02/25 16:30
Бизнес Экономика
Уголовное дело заведено в отношении депутата горсовета Искитима
27/02/25 16:08
Власть Право&Порядок
Правительство региона подало иски на 100 млн к строителю моста в Новосибирске
27/02/25 16:00
Бизнес Власть
Новосибирский историк опроверг мифы о первых деревнях в Новосибирской области
27/02/25 15:30
История Общество
В марте новосибирцев ждут сразу три крупных астрономических события
27/02/25 15:00
Наука Общество
Свыше 100 семей получат новое жилье по проекту КРТ на Фадеева
27/02/25 14:54
Недвижимость
Часть завода «Сибэлектротерм» выкупила новосибирская компания
27/02/25 14:30
Бизнес Промышленность
Более 2,5 млрд рублей штрафов оплатили водители Новосибирской области в 2024 году
27/02/25 14:00
Общество
75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирске
27/02/25 13:30
Право&Порядок
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска