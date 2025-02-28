Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске

Айтишники, инженеры и врачи возглавили топ желаемых профессий для детей. Реже новосибирцы хотели бы видеть своих дочерей и сыновей переводчиками и актерами. При этом половина мам и пап мечтают, чтобы их ребенок открыл свой бизнес. Об этом рассказали аналитики группы Ренессанс Страхование, которые совместно со специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru опросили новосибирцев старше 18 лет.

— Большинство родителей — и мужчины, и женщины в равной степени — хотели бы видеть своих детей обладателями ИТ- (35%), инженерных (19%) и медицинских (17%) специальностей. Четвертое место по востребованности заняли специальности, связанные с дизайном (15%), пятое — юридические и архитектурные специальности (по 10%). В десятку самых желанных специальностей также вошли косметолог (9%), блогер (8%), специалист в области гейм-девелопмента (6%), переводчик (4%) и актер (3%), — рассказали аналитики.

Интересно, что профессию ИТ-специалистов в основном рекомендовали бы своим потомкам самые молодые участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (42%), у более старшего поколения этот показатель равен 38%, из 35-44-летних только 28% хотят, чтобы их сыновья и дочери разрабатывали компьютерные программы, 45-54-летних — 24%, а среди горожан старше 55 лет только 21%.

На втором месте по популярности оказалась профессия врача, которую для своих детей выбрали бы 31% респондентов в возрасте от 25-34 лет и чем старше родители, тем ниже этот показатель. Среди тех, кто считает наиболее перспективными инженерные специальности, больше всего респондентов в возрасте от 35 до 44 лет.

Развития ребенка в сфере ИТ желают обладатели большинства специальностей. А вот большинство врачей мечтает, чтобы их дети продолжили профессиональную династию.

— В десятку наименее перспективных, с точки зрения родителей, профессий для ребенка вошли блогер (на соответствующий вопрос ответили таким образом 26% участников), автомеханик (17%), актер (16%), воспитатель / няня (15%), учитель (13%), продавец консультант (12%), агент по недвижимости (11%), мастер ногтевого сервиса (10%) и бухгалтер (8%), — добавили специалисты.

Почти половина респондентов (46%) предпочитают, чтобы их дети работали на себя. Об этом заявили 65% опрошенных младше 24 лет, но, чем старше респонденты, тем ниже этот показатель. Почти треть выбрала бы для них профессию в крупных частных (39%) и государственных (36%) компаниях, 31% — в бюджетных учреждениях, 18% — в академической сфере. И лишь 16% опрошенных хотели бы, чтобы ребенок работал в компаниях малого и среднего бизнеса.

При этом подавляющее большинство родителей (77%) легко приняли бы выбор ребенка, если бы он расходился с их представлениями о перспективной профессии. Но 5% заявили, что заставили бы ребенка овладеть выбранной ими специальностью.

Напомним, с 2026 года прием в вузы на платной основе должен идти по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах. Эксперты рассказывали о том, какие профессии сегодня являются профицитными и дефицитными.

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