Дефицит энергоресурсов почувствовала текстильная промышленность Италии

Власти Италии в сентябре выделили 59 млрд евро на поддержку и защиту предприятий и домохозяйств страны в условиях энергокризиса. Это 3,3% от ВВП. Сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на WSJ. Согласно данным брюссельского центра аналитики Bruegel, подорожание газа поставило под угрозу всю индустрию моды Европы. Для производства текстильных изделий необходимо большое количество энергоресурсов, а многие предприятия в нынешних условиях не могут их оплачивать.

— Сталелитейные и алюминиевые заводы ЕС уже серьезно пострадали из-за энергокризиса. Теперь наступила очередь фабрик и мастерских, поставляющих продукцию брендам еврозоны. Из-за невозможности оплачивать газ и свет бизнес находится на грани краха, — сообщает издание.

Италия, как и другие страны Южной Европы, просит власти ЕС ввести «потолок» на стоимость газа. Против этого выступают ФРГ и Нидерланды. Решение пока не принято. Зима в еврозоне будет тяжелой и пройдет в условиях дефицита и дороговизны энергоресурсов, остановки предприятий и роста безработицы.

Ранее Infopro54 сообщал о том, что собственник ZARA ищет возможность вернуться в Россию.