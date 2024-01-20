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СГК опровергла прорыв в районе театра «Красный факел» в Новосибирске

  • 20/01/2024, 12:56
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СГК опровергла прорыв в районе театра «Красный факел» в Новосибирске
Там вентилируется тепловая камера.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) опровергли прорыв теплотрассы рядом с кафе и театром «Красный факел». Информация об этом размещена в телеграм-канале компании.

— К нам поступают вопросы жителей по поводу парения вблизи кафе «Красный факел». Просим не беспокоиться. Дефекта нет. Наши сотрудники вентилируют тепловую камеру для осмотра и устройства герметизации канала, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 января новосибирцы, заметив парение, стали присылать фотографии и писать в соцсетях об очередной аварии на теплосетях.

Ранее редакция сообщала, что продолжается запуск систем теплоснабжения домов в левобережье Новосибирска.

Фото из телеграм-канала «Инцидент Новосибирск»

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : авария на теплотрасе


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