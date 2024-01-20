СГК опровергла прорыв в районе театра «Красный факел» в Новосибирске

В Сибирской генерирующей компании (СГК) опровергли прорыв теплотрассы рядом с кафе и театром «Красный факел». Информация об этом размещена в телеграм-канале компании.

— К нам поступают вопросы жителей по поводу парения вблизи кафе «Красный факел». Просим не беспокоиться. Дефекта нет. Наши сотрудники вентилируют тепловую камеру для осмотра и устройства герметизации канала, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 января новосибирцы, заметив парение, стали присылать фотографии и писать в соцсетях об очередной аварии на теплосетях.

Ранее редакция сообщала, что продолжается запуск систем теплоснабжения домов в левобережье Новосибирска.