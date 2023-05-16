Зарегистрирован первый отечественный аппарат HIFU-терапии, разработанный в Новосибирске

Зарегистрирован первый российский аппарат HIFU-терапии разработанный совместно Новосибирским приборостроительным заводом холдинга «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

HIFU-терапия — неинвазивное лечение с использованием сфокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности. Комплекс «ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли. Его использование не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов, при этом устройство отличается высокой точностью операций.

— Полученное регистрационное удостоверение Росздравнадзора позволяет использовать аппарат во врачебной практике. Следующий шаг, чисто технический — клиническая апробация в российских медучреждениях. Мы планируем завершить тесты до конца 2023 года, чтобы уже в начале следующего года запустить аппарат в серийное производство, — отметил Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха.

Напомним, ранее пресс-служба «Ростеха» сообщала, что планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год. Объем инвестиций в проект в госкорпорации не называли.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. По итогам 2022 года портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции — свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

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