Первая партия новых троллейбусов поступит в Новосибирск ко Дню города

— Первая партия новых троллейбусов в количестве 20 единиц должна поступить в Новосибирск в конце июня. На этой неделе техника поступает из Белоруссии в Уфу, где будет комплектоваться, и затем поступит в Новосибирск, — сообщил на оперативном совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

Мэр Анатолий Локоть напомнил подчиненному, что во время приезда в Новосибирск премьер-министра Белоруссии выполнению этого контракта уделялось особое внимание.

— Поручаю командировать на уфимский завод наших представителей, чтобы ко Дню города первая партия троллейбусов в Новосибирск поступила, — заявил Локоть.

Кроме того, мэр обратил внимание департамента благоустроительного комплекса, на то, что город не успели привести в порядок к 9 маю, в том числе в связи с погодными условиями, и потребовал, чтобы работы по уборке и благоустройству были завершены также ко Дню города.

Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

Ранее редакция сообщала о том, что новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с аэропортом «Толмачево».