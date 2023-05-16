Первая партия новых троллейбусов поступит в Новосибирск ко Дню города

— Первая партия новых троллейбусов в количестве 20 единиц должна поступить в Новосибирск в конце июня. На этой неделе техника поступает из Белоруссии в Уфу, где будет комплектоваться, и затем поступит в Новосибирск, — сообщил на оперативном совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.
Мэр Анатолий Локоть напомнил подчиненному, что во время приезда в Новосибирск премьер-министра Белоруссии выполнению этого контракта уделялось особое внимание.
— Поручаю командировать на уфимский завод наших представителей, чтобы ко Дню города первая партия троллейбусов в Новосибирск поступила, — заявил Локоть.
Кроме того, мэр обратил внимание департамента благоустроительного комплекса, на то, что город не успели привести в порядок к 9 маю, в том числе в связи с погодными условиями, и потребовал, чтобы работы по уборке и благоустройству были завершены также ко Дню города.
Ранее редакция сообщала о том, что новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с аэропортом «Толмачево».
Фото с сайта «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода»
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