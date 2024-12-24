Куратора группы смерти «Синий кит» будут судить в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело сибиряка Ильи Погибалова, которого обвиняют в создании в интернете публичного канала «Синий кит».

– По версии органов предварительного следствия, Погибалов создал публичный канал под наименованием «Синий кит» и возглавил деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц, в том числе не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства, в которую вовлек несовершеннолетнего подростка, — говорится в сообщении Ленинского районного суда.

В 2023 году группа давала задания потенциальным жертвам, выполняя которые, пострадавшие наносили себе травмы, опасные для жизни и здоровья. Деятельность обвиняемого и еще одного лица была пресечена правоохранителями.

– О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно, – подчеркивается в сообщении суда.

Ранее редакция сообщала о том, что за «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью на бесплатные работы в Новосибирске.