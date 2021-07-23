Как стать популярным видеоблогером на YouTube

В первую очередь контент

Сейчас многие начинают вкладываться в качество звука и картинки. Но профессиональное оборудование не сделает никого профессионалом. Нужно улучшать свои навыки сценариста, монтажёра и даже маркетолога.

Но в первую очередь стоит сконцентрироваться на написании качественного сценария. Не стоит смотреть на известных блогеров, которые могут обходиться и без него. Всё же у них есть большой опыт, который помогает им спокойно себя чувствовать с любой аудиторией. Поэтому они могут свободно говорить и без сценария.

Но не стоит забывать про продвижение

Также важно постоянно продвигать свои видео. Ведь сами по себе алгоритмы не будут раскручивать даже самые качественные ролики. По крайней мере, в ближайшие лет 10. Если нет желания ждать, пока технологии дорастут до автоматического определения качества контента, стоит начать продвигать ролики самостоятельно.

Один из самых надёжных вариантов – заказать просмотры на видео, для этого существует множество сервисов, например smmlaba.com/youtube/views/ . В таком случае алгоритмы увидят, что видео смотрят, после чего начнёт продвигать его, показывая всё большему количеству людей. А чем больше будет активности, тем сильнее будет раскручиваться видео.

Конечно, есть и бесплатный вариант. Его преимущество состоит в том, что можно самостоятельно просматривать аудиторию. Но вам придётся потратить гораздо больше времени. Нужно просто найти группу, в которой регулярно публикуются записи на похожую тему. И вот подписчикам этого сообщества стоит скидывать свои видео (не больше 20 человек в день). Большая часть из них посмотрит ваше видео.

Общение с аудиторией

И последняя часть, без которой не обходится ни один популярный канал – общение со своей аудиторией. Оно осуществляется не только через стримы. Можно снимать видео в формате «Ответы на вопросы», можно просто отвечать на комментарии.

Но в последнее время появился более эффективный с точки зрения продвижения метод – вкладка «Сообщество». По своему набору действий она напоминает группы в ВК.

Там можно информировать подписчиков о новом видео, устраивать разные конкурсы, просто общаться или делиться интересной информацией. Многие блогеры используют её, чтобы подогреть интерес.

Если судить по опыту известных блогеров, то здесь не стоит дублировать вышедшее видео. Больше откликов собирают простые опросы, а иногда даже обычные картинки.