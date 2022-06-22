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Застройщик эко-квартала Akadem Klubb отремонтировал участок дороги в Академгородке

  • 22/06/2022, 11:58
новости бизнеса
Корпорация ЁЛКА вышла за границы строительного участка и провела ремонт дороги от плотины до отдела продаж Akadem Klubb по улице Серебряное озеро, 2а.

На работы направили более 2,5 миллиона рублей. Участком дороги пользуются будущие жители эко-квартала и соседних домов.

Работы провели по инициативе председателя совета директоров Корпорации ЁЛКА Кирилла Ивантеева. Кроме ремонта дороги порядная организация сделала пешеходный тротуар. Позднее проведут укладку дорожного покрытия от отдела продаж до жилого дома №11 по улице Серебряное озеро.

Застройщик не ограничивается рамками проекта: ранее около эко-квартала оборудовали остановку общественного транспорта. В настоящий момент проходят переговоры с местными властями об официальном запуске маршрута для жителей Akadem Klubb.

Всего в эко-квартале ведётся строительство 12 домов средней этажности. Шведское архитектурное бюро Semren & Manson разработало проект Akadem Klubb, который органично вписался в окружающий ландшафт: эко-квартал расположен на берегу Серебряного озеро в окружении леса. На последних этажах домов жилого комплекса расположены квартиры с мансардами. В некоторых можно установить дровяные камины.

Строительство ведётся в три очереди: в первой возведут четыре дома, во второй – пять домов, в третьей – три. В эко-квартале на одну квартиру выделено одно машино-место, что отличает его от других проектов.

Сдача первых домов запланирована на третий квартал 2022 года, полностью жилой комплекс введут в эксплуатацию в 2024 году.

Проектная декларация

Фото предоставлено компанией Метр

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость надежный застройщик инвестиции


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