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Суд отказал кредиторам «Тяжстанкогидропресса» в заключении мирового соглашения

  • 22/06/2022, 12:04
Автор:
новости Новосибирска
Профсоюз предприятия снова просит власти помочь сохранить завод.

Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности выступила с открытым обращением о ситуации на заводе ПАО «Тяжстанкогидропресс» (имеется в распоряжении редакции).

новости Новосибирск

«Тяжстанкогидропресс» выводят на мировое

Представители профсоюза отмечают, что 7 апреля кредиторы предприятия приняли решение о заключении мирового соглашения.

— Других вариантов сохранить предприятие на сегодняшний день почти не осталось. И мировое соглашение давало надежду на то, что будут сохранены рабочие места, что замороженные в настоящее время заказы и инвестпроекты будут реализованы, — подчеркивается в обращении. — Однако 8 июня Арбитражный суд Новосибирской области в своем постановлении решил: в утверждении мирового соглашения, «заключенного должником публичным акционерным обществом «Тяжстанкогидропресс» с кредиторами в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве, отказать». И продлил наблюдение. Единственным противником заключения перемирия стала представитель «Стиллайна» Алексеенко Е. В.

В июле 2021 года завод погасил задолженность по зарплатам. Но, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию на предприятии, Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить и восстановить одного из крупнейших в РФ производителей станков ПАО «Тяжстанкогидропресс». Были направлены также обращения президенту Владимиру Путину, председателю ФНПР Виктору Шмакову, полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву.

— Сохранение этого предприятия позволит сохранить рабочие места, вернуть специалистов за станки. А в связи со строительством в Новосибирской области ряда объектов федерального масштаба позволит увеличить количество рабочих мест и снизить безработицу в городе, — отмечают представители профсоюза. — Предприятие еще возможно сохранить. Есть потенциальные заказчики как в стране, так и за рубежом.

В частности, в обращении сообщается, что в настоящее время коллектив ПАО «Тяжстанкогидропресс» предпринимает меры для стабилизации сложной экономической ситуации и постепенного наращивания объёмов производства. В работе находятся несколько краткосрочных заказов. Например, в завершающей стадии производства многофункциональный фрезерно-расточной центр НС 471. Данный металлообрабатывающий центр, предназначен для высокоточной обработки больших корпусных деталей и может использоваться на крупных машиностроительных предприятиях.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги, которые в итоге так и не состоялись.

 

Ранее редакция сообщала, что в феврале экс-руководители предприятия были задержаны и решением суда отправлены под домашний арест. В марте завод был внесен в федеральный список системообразующих предприятий России.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство власть бизнес банкротство


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