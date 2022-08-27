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Застройщик получил землю под расселение ветхого и аварийного жилья

  • 27/08/2022, 16:49
Расселение ветхого жилья
Квартиры он передаст городу Новосибирску.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о масштабном инвестпроекте. Мэрии Новосибирска рекомендовано предоставить компании ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» земельный участок на улице Титова, 254/1, площадью 15 895 кв. м в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирный многоэтажный дом № 55 по ул. Титова в Ленинском районе Новосибирска».

Компания должна построить на участке не менее 14,87 тыс кв метров жилья из них не менее 892 кв передать в собственность города для реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Ввести дом в эксплуатацию застройщик должен до конца 2025 года.

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Правительство региона готово заплатить застройщикам больше за квадратные метры

Напомним, в региональную программу недавно были внесены изменения, которые подразумевают увеличение стоимости расселения аварийного жилищного фонда в 2022- 2024 годах до 68319 рублей за кв. м (Ранее — 53948 рублей. — Ред.). зЗастройщики заявляли, что даже увеличенная выкупная цена квадратного метра рынку малоинтересна.

Министр ЖКХ Денис Архипов соглашался, что 68 тысяч рублей за «квадрат», мягко говоря, невысокая цена, не соответствующая рынку.

— Мы отталкиваемся от того, что цена установлена Минстроем РФ. Фонд реформирования ЖКХ через правительство РФ разрешил использовать эту стоимость. Мы понимаем, что сельскую территорию закроем. Мы видим, где выкупная стоимость, где приобретается на вторичке, — комментирует министр. — В городе Новосибирске ситуация гораздо сложнее. Мэрия через свое подведомственное учреждение выступает заказчиком дома, куда планирует расселить «аварийщиков». По себестоимости мы видим, что этих средств недостаточно. Мэрия города обращается за помощью, и мы это сейчас обсуждаем. Речь идет о докапитализации программы города.

Напомним, мэрия Новосибирска строит для «переселенцев» десятиэтажный дом на улице Степной.  Работы на объекте выполняет ООО ПКФ «Агросервис». Сдать объект с чистовой отделкой подрядчик планирует в начале осени. В доме 70 квартир. В них планируется переселить жителей домов, расположенных на улицах Никитина, Бурденко, Гусинобродском шоссе, которые были признаны аварийными в 2013-2015 годах. Кроме того, муниципалитет анонсировал, что в 2022 году на улице Степной планируется начать строительство еще одного дома, куда расселят людей, живущих в муниципальных квартирах (на праве соцнайма), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

 

Ранее редакция отмечала, что новосибирские производители строительных материалов не дождались «черного лебедя». 

Фото pixabay.com — Olga1205

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство Расселение ветхого жилья новостройки


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