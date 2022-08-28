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Женские спортивные костюмы для динамичных и оптимистичных

  • 28/08/2022, 05:14
Стильные и функциональные спортивные костюмы для женщин позволят вести активную жизнь ежедневно. Дома, на даче и в спортзале изделия не разочаруют.

Идеями физической активности пронизана вся наша жизнь. Несмотря на удручающую статистику заболеваний из-за гиподинамии, всё-таки на подвижность, здоровье и саморазвитие ориентирован большой процент населения. В том числе представительницы прекрасной половины человечества. Даже в повседневности они стараются выбирать одежду, не стесняющую движений. Среди вещей гардероба и у гламурной модницы, и у скромной офисной трудяги наверняка найдется розовый спортивный костюм женский удобного кроя.

Современные решения

Одежда спортивного стиля должна отвечать двум основным критериям, важным для пользовательниц:

  • Функциональность;
  • внешняя красота.

Только при совпадении по обоим показателям возникнет желание приобрести костюм, носить его, наслаждаться комфортом и привлекательностью.

Функционал

Концепция модели в «физкультурном» плане отражается в линиях фасона и деталях кроя:

  • утепленный вариант – брюки по щиколотку на манжете, длинные рукава, глухой ворот;
  • наличие/отсутствие капюшона, карманов, молний;
  • облегченная версия костюма для занятий в теплом спортзале или дома (длина брюк до колена или половины икры, укороченные рукава);
  • зауженные легинсы или просторные шаровары.

Дизайн

Модельеры создают решения на любой вкус. От аскетичных строгих до элегантных и романтичных:

  • удлиненная верхняя часть а-ля мини-платье;
  • расклешенные силуэты;
  • фигурная линия низа джемпера;
  • декоративные вставки контрастных тканей;
  • броская фурнитура;
  • вышивка, принты;
  • стильная отделка.

Особое место занимает цвет. Зеленый спортивный костюм женский или розовый, яркий или приглушенных молочных тонов – всё это легко найти в каталоге авторитетных производителей.

Индивидуальный выбор

Каждая покупательница тщательно выбирает модель. Изучает все характеристики. Даже стоимость не так первостепенна, как функционал и внешнее исполнение. И все-таки есть еще ряд параметров, которые следует учитывать.

Размер размеру рознь

Одежду шьют, конечно, исходя из типовой размерной шкалы. Тем не менее, знатоки от фитнес-индустрии советуют брать вещь на 1 размер больше, если действительно предстоят физические тренировки. Для домашнего применения рекомендация неактуальна.

Тело не обманешь – состав ткани важен

Материал, использованный для пошива костюма, должен быть приятен телу и хорошо поддаваться уходу:

  • не раздражать кожу (у некоторых людей отмечается повышенная чувствительность к отдельным ингредиентам текстиля);
  • создавать ощущение «тело дышит», хорошо пропускать воздух – за исключением утепленных моделей, предназначенных для упорных тренировок на уменьшение лишнего веса;
  • легко стираться теми средствами бытовой химии, которой пользуется хозяйка.

Состав ткани указан на сопроводительных бирках костюма. Там же имеются сведения с указанием рекомендаций по уходу за изделием (температура стирки, глажения и другие моменты). В конечном итоге от выбора костюма зависит общий настрой, уровень оптимистичности и жизненного тонуса.

Фото с сайта Belpodium

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