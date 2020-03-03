Восемь вопросов продавцу франшизы

В последнее время все больше появляется франшиз на рынке. Франшизы во всех отраслях и во всех сферах бизнеса предлагаются вашему вниманию. Буквально, на любой вкус и цвет!

Вместе с тем, франчайзинг — относительно новое явление на российском рынке, а значит еще не выработаны четкие правила его функционирования.

Некоторые предприниматели просто не понимают как купить выгодную франшизу, при этом не потерять свои деньги. Как правило, на покупку франшизы направляются сбережения, потеря которых крайне чувствительна и нежелательна.

Для того, чтобы помочь новым франчайзи, мы разработали короткий опросник, в который собрали все основные вопросы, которые стоит задать основателю франшизы чтобы получить всю необходимую информацию о приобретаемой франшизе. Обладая же более широкими данными, увеличивается вероятность, что вы купите ту самую франшизу, которая принесет прибыль, а не убытки и разочарования. Прежде, чем перейти к сами вопросам, скажем, что бизнес по франчайзингу остается бизнесом, а значит риск будет присутствовать в любом случае. Налаженные механизмы франшизы, а также наши вопросы помогут вам снизить риск, но иметь стопроцентную гарантию сохранения ваших средств будет только полный отказ от запуск вашего бизнеса.

В какой ситуации вам пригодятся наши вопросы? В ходе переговорного процесса с основателем франшизы, либо с его представителями. Чем быстрее вы получите ответы, тем быстрее у вас сложится реальное мнение о покупаемой франшизе. Стоит добавить, что лучшим ответом на вопрос будет ответ, подтвержденный данными, документами, мнением третьей незаинтересованной стороны.

1) Можно ли получить договор?

Удивительно, но не для всех покупателей франшизы изучение договора является настолько важным. Многим хватает изучение сайтов, презентаций и рекламных брошюр. Работать же вы будете по договору и положения этого документа куда важнее чем все слоганы и призывы с рекламных страниц.

2) Можно ли изучить финансовую модель?

Вы открываете бизнес по франшизе не только для души, но и для извлечения прибыли, а поэтому вам важно знать, какие средства нужно вложить, на какую прибыль стоит ориентироваться, когда ждать окупаемости вашего бизнеса? При этом, абсолютно нормально, если какие-то данные по работающим точкам вам не покажут. Например, реальная прибыль и прибыль, показываемая налоговой иногда расходится, поэтому компания лучше не даст информацию въедливому франчайзи, чем отправит данные потенциальному налоговому инспектору.

3) С кем из действующих франчайзи я могу поговорить?

Наверняка, у широкой сети есть партнеры и франчайзи, которые готовы дать рекомендацию. Беседа с ними может дать очень ценную информацию покупателю франшизы. Вместе с тем, более целесообразным было бы самим выйти на этих франчайзи и пообщаться. Во-первых, давать каждому контакты своих партнеров не очень верно, а во-вторых, отзывы по наводке владельца будут рафинированными и подготовлено хорошими. Поэтому, лучше сами.

4) Как осуществляется сопровождение франчайзи?

Это поистине важный вопрос, потому что создать успешный бизнес самому и драйвить чужой успех — два совершенно разных процесса, и можно быть успешным в одном и абсолютно неумелы в другом. Изучите этот момент. Какие инструменты сопровождения и контроля предусмотрены в компании.

5) Как происходит открытие точки?

Важно понять сроки открытия, какое оборудование, какой ремонт должен быть в будущем заведении.

6) Какие ограничения накладывает франшиза?

Любое партнерство вместе с преимуществами накладывает ограничения. Лучше бы о них узнать заранее. С какими поставщиками нельзя работать? Какое оборудование запрещено покупать? Каких сотрудников следует подбирать? Что вообще запрещается в рамках франшизы?

7) За какие нарушения франчайзер отзовет права или назначит штраф?

Любое партнерство зависит напрямую от людей, а значит и их позиций и отношения к делу. Этот подход лучше понять “на берегу”.

8) Какие точки закрылись и почему?

Эту информацию в наш век легко получить и из открытых источников, но опять же, нам нужна позиция компании. Чем больше будет подобных вопросов, тем больше у вас будет данных для принятия решения. Значит, это будет более взвешенным решением и есть повод заключить, что именно задавая вопросы можно купить самую выгодную франшизу.

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