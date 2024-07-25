Застройщика принудили оградить от детей долгострой в Новосибирске

В Новосибирске ограничен доступ несовершеннолетних к незавершенному объекту строительства по ул. Сибирская, 30а. Прокуратура внесла представление конкурсному управляющему организации-застройщика и подала в суд иск на ТСЖ «Наш дом».
Благодаря ведомству усилено патрулирование и проведены беседы с жителями многоквартирного дома. Кроме того, к наблюдению за объектом привлечены сотрудники Росгвардии.
– Фактическая реализация выработанных решений поставлена на контроль, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что на недострое были отремонтированы плиты ограждения, которые пришли в негодность за время использования. Также был полностью восстановлен периметр ограждения строительной площадки.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи ребенку в больнице Искитима.
Источник фото: Прокуратура по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru