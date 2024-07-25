Выявлены нарушения в работе компании по ремонту вагонов под Новосибирском

Правоохранительные органы выявили нарушения в работе ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» при ремонте вагонов.

В частности, компания не соблюдала технологию и требования технической документации при ремонте 10 вагонов и элементов ходовой части подвижного состава.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила руководству предприятия представление об устранении нарушений. После его рассмотрения, компания приняла меры и усилила контроль за качеством работ.

Восемь сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, а должностные лица — к административной.

Ранее редакция сообщала о том, что спортплощадку под Новосибирском достроили после вмешательства прокуратуры.