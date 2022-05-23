Скидки в магазинах для владельцев карт Банка «Левобережный»

Банк увеличил количество партнеров, которые предоставляют скидки на свои товары и услуги держателям зарплатных, пенсионных и кредитных карт.
Все компании работают в Сибирском федеральном округе и находятся в непосредственном доступе для клиентов банка. Партнерская сеть насчитывает уже более 350 компаний разной направленности – медицинские услуги, одежда, обувь, аксессуары, красота, спорт, цветы и подарки, дом, дача, стройматериалы, развлечения и хобби, детские развлекательные и образовательные центры. Скидки предоставляются от 3% до 30% в момент покупки при наличии карты с логотипом банка.
Среди новых партнеров, появившихся в апреле и мае:
Полный список компаний смотрите на сайте банка и в мобильном приложении BL-online в разделе «Партнеры».
Заказать карту для выгодных покупок можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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