Скидки в магазинах для владельцев карт Банка «Левобережный»

Банк увеличил количество партнеров, которые предоставляют скидки на свои товары и услуги держателям зарплатных, пенсионных и кредитных карт.

Все компании работают в Сибирском федеральном округе и находятся в непосредственном доступе для клиентов банка. Партнерская сеть насчитывает уже более 350 компаний разной направленности – медицинские услуги, одежда, обувь, аксессуары, красота, спорт, цветы и подарки, дом, дача, стройматериалы, развлечения и хобби, детские развлекательные и образовательные центры. Скидки предоставляются от 3% до 30% в момент покупки при наличии карты с логотипом банка.

Среди новых партнеров, появившихся в апреле и мае:

в Новосибирске лофт Pryatki (море положительных эмоций для ребенка); мебель Deda (стул для ровной осанки школьника и не только); дизайнерский центр обучения «СТЕП-КЛАСС» и многопрофильная клининговая компания «Кристалл» (скидка 10%);

лофт Pryatki (море положительных эмоций для ребенка); мебель Deda (стул для ровной осанки школьника и не только); дизайнерский центр обучения «СТЕП-КЛАСС» и многопрофильная клининговая компания «Кристалл» (скидка 10%); в Красноярске магазин мужской одежды «Красный квадрат» (скидка 10%) и сеть магазинов отделочных материалов «Пилон» (скидка 7%);

магазин мужской одежды «Красный квадрат» (скидка 10%) и сеть магазинов отделочных материалов «Пилон» (скидка 7%); в Барнауле клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» (скидка 30%) и ресторан «Лапша и Уши» (скидка 15%);

клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» (скидка 30%) и ресторан «Лапша и Уши» (скидка 15%); в Кемерове ателье Елены Цюнской и автомойка «Три кита» (скидка 10%).

Полный список компаний смотрите на сайте банка и в мобильном приложении BL-online в разделе «Партнеры».

Заказать карту для выгодных покупок можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).