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Скидки в магазинах для владельцев карт Банка «Левобережный»

  • 23/05/2022, 17:50
Рассчитывайтесь дебетовыми и кредитными картами банка и совершайте выгодные покупки в магазинах-партнерах.

новости бизнесаБанк увеличил количество партнеров, которые предоставляют скидки на свои товары и услуги держателям зарплатных, пенсионных и кредитных карт.

Все компании работают в Сибирском федеральном округе и находятся в непосредственном доступе для клиентов банка. Партнерская сеть насчитывает уже более 350 компаний разной направленности – медицинские услуги, одежда, обувь, аксессуары, красота, спорт, цветы и подарки, дом, дача, стройматериалы, развлечения и хобби, детские развлекательные и образовательные центры. Скидки предоставляются от 3% до 30% в момент покупки при наличии карты с логотипом банка.

Среди новых партнеров, появившихся в апреле и мае:

  • в Новосибирске лофт Pryatki (море положительных эмоций для ребенка); мебель Deda (стул для ровной осанки школьника и не только); дизайнерский центр обучения «СТЕП-КЛАСС» и многопрофильная клининговая компания «Кристалл» (скидка 10%);
  • в Красноярске магазин мужской одежды «Красный квадрат» (скидка 10%) и сеть магазинов отделочных материалов «Пилон» (скидка 7%);
  • в Барнауле клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» (скидка 30%) и ресторан «Лапша и Уши» (скидка 15%);
  • в Кемерове ателье Елены Цюнской и автомойка «Три кита» (скидка 10%).

Полный список компаний смотрите на сайте банка и в мобильном приложении BL-online в разделе «Партнеры».

Заказать карту для выгодных покупок можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредитные карты бонусы по картам


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