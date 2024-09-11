На электронной карте Новосибирска разместят информацию о бомбоубежищах

В системе «Мой Новосибирск» теперь можно найти информацию о пунктах выдачи индивидуальных средств защиты (СИЗ) и пунктах эвакуации.
В настоящее время система включает в себя 71 пункт временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций, 193 места для эвакуационных пунктов и 74 адреса, где можно получить противогазы.
По словам разработчиков, вскоре на портале будут доступны новые адреса бомбоубежишь.
— Это шаг навстречу потребностям граждан в получении актуальной и достоверной информации о работе объектов гражданской обороны. Эта мера помогает сформировать безопасную городскую среду, — отметил Максим Русин, начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.
Напомним, Росимущество отказалось от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске. Часть из них перешла в муниципальную собственность в том же статусе, а часть федералы предложили местным чиновникам вовлекать в хозоборот.
Ранее редакция сообщала о том, что более сотни нарушений выявило МЧС в бомбоубежищах Новосибирска.
Фото: freepik.com, автор- user18526052
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