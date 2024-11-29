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Прокуратура подала иск к новосибирскому Минобразования по концессионной школе

  • 29/11/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Прокуратура подала иск в новосибирскому Минобразования по концессионной школе
Ведомство требует признать концессионное соглашение недействительным

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск областной прокуратуры к министерству образования и ООО «Школа на Николая Сотникова». Ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство школ недействительным.

Ведомство также требует срочно принять обеспечительные меры в виде запрета отчуждения и осуществления перехода права собственности, а также совершения сделок по передаче третьим лицам в аренду, субаренду, а равно иным образом отчуждать или обременять все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество ООО «Школа на Николая Сотникова», говорится в материалах дела. Также прокуратура настаивает на аресте счетов концессионера, которые открыты в АО «Банк ДОМ.РФ».

Суд удовлетворил требование прокуратуры в части принятия обеспечительных мер, а также ареста счетов.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В конце октября Минобразования Новосибирской области подало шесть исков в Арбитражный суд к компаниям, которые возводили концессионные школы: ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе», ООО «Школа  на Пролетарской», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа на Спортивной». Общая сумма исков – более 220 млн рублей.

По данным Seldon.basis, все компании зарегистрированы в Москве. Совладельцем является ООО «СБ Капитал». Управляющая организация — ООО «Инфраструктура детства». Ранее сообщалось, что эти компании входили в ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» с которой регион заключил соглашение на строительство шести школ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам. Еще два года назад региональная КСП рекомендовала достроить часть объектов за счет бюджета. 

Иллюстрация – скрин с прямой трансляции «Ростелекома» со стройплощадки на Николая Сотникова.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : школьная концессия суд


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