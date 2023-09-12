Заведено уголовное дело в связи с аварийной посадкой авиарейса «Сочи-Омск»

Заведено уголовное дело по случаю аварийной посадки авиарейса «Сочи-Омск» на поле рядом с новосибирским селом Убинское. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Напомним, что пассажиры рейса «Сочи-Омск», который совершил экстренную посадку вне аэродрома, уже забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. Сперва экипаж планировал посадить самолет на ближайшем аэродроме, но топлива до него могло не хватить. Поэтому пилоты приняли решение садить самолет в чистом поле.

Одна из версий: причиной экстренной посадки самолета стали проблемы с гидросистемой.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиров рейса «Сочи-Омск» отправили в ДК села Убинское.