Завершилось расследование перевозки наркотиков в букете цветов в Томской области

Томские транспортные полицейские завершили расследование дел в отношении курьеров, распространявших наркотики в цветах.

Все началось с того, что к сотрудникам томской транспортной полиции обратились две пассажирки поезда. Они рассказали, что неизвестный молодой парень попросил их довести цветы до станции Белый Яр. Он подробно описал внешность получателя цветов.

— При осмотре букета транспортные полицейские обнаружили внутри сверток с веществом. По заключению экспертов, изъятое является производным синтетического каннабиноида MDMB массой почти четыре грамма, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

На перроне станции Белый Яр был задержан получателя наркотиков. Он попросил своего знакомого забрать из тайника запрещенное вещество, оплатил ему такси и стоимость букета. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и в настоящее время предъявили обвинение.

Также была установлена личность отправителя букета с наркотиками.

— По результатам предварительного расследования ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске.