Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов

У старшекурсников профильных специальностей есть два дня на погружение во все рабочие процессы, знакомство с технологиями производства и розлива пива, приобщение к культуре безопасности. Каждая стажировка разрабатывается под конкретных студентов в соответствии с получаемой ими специальностью.

Первыми стажерами программы стали студенты Кемеровского государственного университета, учащиеся на специальностях «Продукты питания из растительного сырья» и «Технологические машины и оборудование».

За два дня кузбасских студентов познакомили со всеми этапами пивоваренного производства, начиная с приемки сырья на элеваторе и заканчивая основами органолептического анализа готовой продукции. Большой блок был посвящен изучению методов бережливого производства и вопросов пищевой безопасности.

«Мы ожидаем продуктивных результатов от реализации программы. Планируем сделать предложения о трудоустройстве троим участникам первой стажировки и еще несколько человек взять в кадровый резерв», — рассказал главный технолог новосибирского филиала «Балтики» Алексей Подворный.

Компания особо заинтересована в молодых специалистах с дипломами инженера-механика, инженера-электроника, технолога пивопроизводства. Для них также действует долгосрочная программа стажировки «Управляй будущим».

Напомним, ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается День пивовара. Главными целями этого отраслевого праздника считаются укрепление престижа профессии, поддержка традиций отечественного пивоварения и развитие в стране культуры потребления напитка.