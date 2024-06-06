Два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

Согласно обновлённому рейтингу QS World University Rankings 2025, несколько вузов Новосибирска вошли в список лучших университетов мира.

Новосибирский государственный университет занял 442-е место, а Новосибирский государственный технический университет попал в диапазон с 1201-го по 1400-е место.

Лидером из российских университетов стал МГУ им. М.В. Ломоносова занимающий 94 место.

Лидером рейтинга QS стал Массачусетский технологический институт. За ним следуют Имперский колледж Лондона, Оксфордский, Кембриджский и Гарвардский университеты.

Ранее редакция сообщала о том, что 150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска.