Два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

Согласно обновлённому рейтингу QS World University Rankings 2025, несколько вузов Новосибирска вошли в список лучших университетов мира.
Новосибирский государственный университет занял 442-е место, а Новосибирский государственный технический университет попал в диапазон с 1201-го по 1400-е место.
Лидером из российских университетов стал МГУ им. М.В. Ломоносова занимающий 94 место.
Лидером рейтинга QS стал Массачусетский технологический институт. За ним следуют Имперский колледж Лондона, Оксфордский, Кембриджский и Гарвардский университеты.
Ранее редакция сообщала о том, что 150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор freepik.
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