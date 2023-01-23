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Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету

  • 23/01/2023, 18:47
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Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету
Предложение участников IT-рынка - сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0% бессрочной либо закрепить возврат навсегда ставки в размере 3% - оценил эксперт.

Это приведет к потере средств российского бюджета, выразил мнение по данному факту в беседе с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, ранее «Ъ» сообщил, что участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая действует до 2024 года, бессрочной либо закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%.

Компании страшатся, что, когда срок действия льгот закончится, ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%.

— Льготы не могут быть бесконечными, — считает Муртазин.

По его словам, у IT-компаний в сфере кибербезопасности или разработки прикладного программного обеспечения обороты за прошлый год «выросли в 1,5-2 раза, также как и прибыль». Эксперт полагает, что в данных условиях делать ставку налога на прибыль в размере 0% «мягко говоря, странно».

Эксперт отметил, что в случае, если компания показала рост прибыли в 2022 году, то «явно им помогать, делать нулевую ставку — нельзя».

Ранее редакция сообщала, что Минцифры примет заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов.

Фото: pixabay.com — bbconnection

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Минцифры РФ Бессрочное продление нулевой ставки IT-рынок


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