Завод по производству ветпрепаратов построят в Новосибирске

В районе Кольцово построят новый завод по производству иммунобиологических ветпрепаратов нового поколения. Об этом в рамках форума «Дни Сибири и Арктики-2023» сообщила заместитель генерального директора WhiteProduct Group Людмила Перельдик. Этот проект компания будет реализовывать совместно с учеными СО РАН.

— Это будет Центр разработки и производства вакцин для профилактической иммунизации животных. Ориентировочно, предприятие разместится в районе Кольцово. Площадь предприятия на первом этапе составит не менее 18 тыс кв метров, будет создано 120 рабочих мест. В год планируется выпускать несколько десятков млн доз вакцин, — рассказала Людмила Перельдик корреспонденту Infopro54. — Проект будет реализован при господдержке. Этот вопрос сейчас находится на согласовании в Минпромторге РФ. Ориентировочный объем инвестиций — около 6 миллиардов рублей.

По ее словам, если компании будет предоставлен участок с подведенными коммуникациями, то запуск производства возможен через два года с момента выхода на площадку. В Новосибирске планируется размещение производства 7 генно-модифицированных вакцин, и 12 вакцин по классической технологии. На начальном этапе планируется привлечение опыта и разработок южно-корейских партнеров WhiteProduct Group.

На втором этапе будет проведен полный трансфер готовых технологий южно-корейских партнеров. Для этого будет создан собственный научно-исследовательский (R&D) центр на базе которого будет идти разработка новых технологий и продуктов для загрузки производственных площадок. В том числе, в рамках центра будут тестироваться для запуска в массовое производство вакцины и другие иммунобиологические препараты, разработанные учеными СО РАН.

Интерес WhiteProduct Group к проекту Людмила Перельдик объяснила высокой зависимостью России от поставок ветпрепаратов из-за рубежа. По ее словам, в химико-фармацевтических препаратах доля импорта большая, но не критическая (51%), так как в России уже существует большое количество производителей, которые обеспечивают значительную часть потребности рынка. На сегменте иммунобиологических препаратов и вакцин все гораздо хуже.

— Здесь мы сильно зависим от иностранных производителей, в первую очередь, от компаний США, европейского региона: при рынке объемом 29 млрд рублей — 67% поставки вакцин обеспечиваются производителями этих стран, еще часть — производителями из других стран, и только 20% — российскими компаниями. За 2022 год в РФ импортировали 23 млрд доз вакцин для животных, из них 22 млрд — для птицеводческого сектора. За счет развития производства собственных вакцин в Новосибирске мы намерены уйти от этой зависимости, добиться обретения Россией технологического суверенитета в части производства вакцин четвертого поколения, а в перспективе занять лидирующие позиции в области разработки и производства высокотехнологичных вакцин для животных, — говорит собеседник Infopro54. — Наша задача: поднять на новый уровень технологические возможности производства, освоить новые генно-инженерные технологии рекомбинантной вакцины. Это общий мировой тренд, который активно развивается не только в области иммунобиологических препаратов для животных, но и в медицине.

Для корейских партнеров, по словам Людмилы Перельдик, российский рынок также интересен, так как ранее на нем активно работали американские и европейские компании. Сейчас эти ниши освободились и в них необходимо зайти отечественным компаниям. Потенциал роста российского рынка ветпрепаратов: с 63,7 млрд в 2022 году до 82 млрд рублей к 2030 году. В стратегических планах также есть выход на международный рынок.

— На территории Южной Кореи есть ряд заболеваний, от которых у них не существует вакцин, поэтому они заинтересованы в наших разработках, в препаратах, которые будут выпускаться на наших площадках. Так что это будет взаимовыгодное сотрудничество, —отметила эксперт.

WhiteProduct Group является авторизованным партнером на территории РФ и СНГ глобальной биодиагностической компании SD BIOSENSOR (Южная Корея), также занимается производством и внедрением инновационных решений в области ветеринарии и медицины.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске ветпрепарат перезагружали для борьбы с коронавирусом.