Завод по переработке масличных культур запустят во втором квартале 2025 года

Компания ООО «Маслов», которая строит завод по переработке масличных культур в ПЛП «Южный», планирует запустить первую очередь предприятия во втором квартале 2025 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области после визита на предприятие. Мощность первой очереди — переработка 1000 тонн сырья в сутки. Далее инвестор планирует строительство второго блока еще на 1000 тонн. Общий объём финансирования — 6,5 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — первая очередь.

Напомним, в мае в ходе визита на площадку предприятия главы Искитимского района Юрия Саблина и замначальника управления Минсельхоза Новосибирской области Виктора Лоханова заместитель генерального директора по строительству компании ООО «Маслов» Павел Таюрский сообщал, что завод планируется сдать до конца 2024 года. Однако, вскоре стало известно, что у инвестора возникли проблемы с ввозом рабочих из КНР из-за ужесточения требований к знанию русского языка.

Первый камень в строительство завода по переработке масличных культур компании «Маслов» в ПЛП «Южный» был заложен в сентябре 2023 года. Запустить объект в эксплуатацию планировалось в 2025 году. В марте 2022 года проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области. Его общая стоимость в ценах 2022 года составляла 3,7 млрд рублей, все — бизнес-инвестиции. В рамках проекта планировалось создать 255 рабочих мест.

Готовую продукцию инвестор планировал экспортировать в Китай. Гарантийные письма о ее приобретении были получены от двух китайских корпораций. В частности, ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества» сообщала о готовности приобретать 90 тысяч тонн масла рапса, 60 тысяч тонн масла льна, 50 тысяч тонн шрота рапса, 30 тысяч тонн шрота льна в год. Корпорация Heman Materials Group — 100 тысяч тонн масла рапса, 30 тысяч тонн масла льна в год, 60 тысяч тонн шрота рапса, 40 тысяч тонн шрота льна год.

В декабре 2023 года компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет еще один проект, который она намерена реализовать на территории «Южного» ПЛП, — производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы.

Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Господин Цюй Фэй с 2008 года является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.