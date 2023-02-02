Заявления на биометрические загранпаспорта перестали принимать

Со второго февраля россияне не смогут оформить загранпаспорт нового поколения с электронным носителем. Соответствующая нформация опубликована на портале «Госуслуги».

— Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе, — говорится сообщении.

В том случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточнили специалисты.

При этом гражданам напомнили, что они смогут оформить загранпаспорта старого образца. Документы имеют одинаковую юридическую силу.

Ранее редакция сообщала, что защитить недвижимость от мошеннических сделок теперь можно и через Госуслуги.

Фото: pixabay.com — jackmac34