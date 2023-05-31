Здание гипермаркета детских товаров Rich Family продают вместе с действующим бизнесом в Новосибирске

Здание гипермаркета Rich Family выставлен на продажу в Новосибирске за 400 млн рублей. Объявление о продаже появилось на одном из бесплатных сайтов.

— Продажа отдельно стоящего здания на Мочищенском шоссе, работает гипермаркет Rich Family, земельный участок 14835 м.кв., здание 4917 м.кв., Продажа с действующим бизнесом. Собственность, — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что площадь земельного участка, на котором находится здание, составляет почти 14,8 тысяч квадратных метров, общая площадь гипермаркета — 4917 квадратных метров, здание одноэтажное.

По данным Seldon Basis, ООО «Рич Фэмили» создана в августе 2010 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. УК- — 10 тысяч рублей. Учредителем и руководителем является Валерий Ткачук. По данным финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 23,5 млрд рублей (в 2021 году — 20 млрд рублей), чистая прибыль — 3,7 млрд рублей ( в 2021 году — 2,3 млрд рублей). На сайте сети указано, что она работает с 2012 года и имеет 33 магазина в России, 2 — в Казахстане. По данным сайта 2ГИС на данный момент в Новосибирске действуют четыре филиала сети.

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