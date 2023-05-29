Рекламодателям

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Новосибирской области

  • 29/05/2023, 09:28
Автор:
землетрясение в Новосибирске
По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», подземные толчки зафиксированы в Искитимском районе.

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», подземные толчки зафиксированы в Искитимском районе.

По оперативной информации, землетрясение произошло в 3 часа ночи в Усть-Чемском сельсовете. Магнитуда составила 3,7. Интенсивность в эпицентре – 4,4. Эпицентр находился в 62 километрах от Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о причинах частных землетрясений в Новосибирской области. Они имеют техногенный характер.

Фото pixabay — struppi0601

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : землетрясение в Новосибирске


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии
26/05/23 10:25
В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
рейтинг городов по ГЧП

Барнаул на пятом месте по уровню развития государственно-частного партнерства в России

Самый большой объем инвестиций под проекты ГЧП в округе привлек Красноярск.
Читать статью >>
Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

При этом признаки намеренного банкротства учреждения отсутствуют.
Читать статью >>
Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Минюст обновил реестр иноагентов.
Читать статью >>
Банкротство Дяди Денера

Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

Они настаивают на переходе к конкурсному производству и привлечении руководства и акционеров компании к субсидиарной ответственности.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Обход Кольцова готов на 95 процентов — работы завершат в августе

29/05/2023, 10:49

Барнаул на пятом месте по уровню развития государственно-частного партнерства в России

29/05/2023, 10:32

В Новосибирске откроется мобильное колесо обозрения на территории парка отдыха «Звезда»

28/05/2023, 18:10

Количество экономических преступлений в Новосибирской области снизилось на 18%

27/05/2023, 16:29
Популярное

Сибирячку, болевшую коронавирусом, похоронили дважды

29/05/2023, 10:13

Начинаются гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4

29/05/2023, 10:12

Иностранных нелегалов с игровыми автоматами задержали в Новосибирске

29/05/2023, 09:53
Новости компаний

Более тысячи предпринимателей бесплатно оформили электронные подписи в отделениях Сбера в Сибири

29/05/2023, 10:46

Крупные предприятия пищевой промышленности региона вошли в нацпроект

29/05/2023, 10:00

Тест-драйв эквайринга на 3 месяца предлагает Банк «Левобережный»

29/05/2023, 07:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска