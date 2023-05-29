Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Новосибирской области

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», подземные толчки зафиксированы в Искитимском районе.

По оперативной информации, землетрясение произошло в 3 часа ночи в Усть-Чемском сельсовете. Магнитуда составила 3,7. Интенсивность в эпицентре – 4,4. Эпицентр находился в 62 километрах от Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о причинах частных землетрясений в Новосибирской области. Они имеют техногенный характер.