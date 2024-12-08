Землетрясение силой в 2,6 балла охватило восемь населённых пунктов Алтая

В ночь на 8 декабря в Горном Алтае был зафиксирован подземный толчок. По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение силой 2,6 балла произошло в Улаганском районе, примерно в 12,5 км от Акташа.

МЧС региона сообщает, что в 50-километровую зону попали восемь населённых пунктов: Акташ, Иодро, Чибит, Курай, Кара-Кудюр, Улаган, Чибиля и Ярболык.

— Сообщение о землетрясении поступило в 03:07. Сила в эпицентре — 2,5 магнитуд. Местным населением толчки не ощущались. Погибших и пострадавших нет, — пояснили в республиканском ведомстве.

Отметим, что и в Новосибирской области геофизики регулярно фиксируют подземные толчки. В июне 2024 года в 28 километрах к востоку от Искитима произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился на северной окраине села Усть-Чем. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64.

Ранее редакция сообщала о том, что под Шерегешем произошло сильное землетрясение. По сообщению геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре — 5,8.