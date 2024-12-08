Почти 30 телят погибли в ночном пожаре на ферме в Новосибирской области

На животноводческой ферме в Татарском районе Новосибирской области пожар полностью уничтожил телятник с его маленькими обитателями. ЧП произошло в деревне Рождественка в ночь на 8 декабря.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения телятник уже полыхал, сообщают в ГУ МЧС по региону.

— В результате пожара в огне погибли 27 телят, огнём уничтожен телятник на площади 550 квадратных метров, — рассказали в областном ведомстве.

Напомним, в Новосибирской области наблюдается снижение поголовья крупнорогатого скота, из-за чего отечественное производство не может удовлетворить растущий спрос. В частности, около 20-25% говядины в России приходится на импорт, и зависимость от импортных поставок в условиях сокращения внутреннего предложения значительно увеличивает ценовой пресс на рынок. Кроме того, изменения в сельскохозяйственной политике и экономические факторы, такие как санкции и колебания валютных курсов, влияют на стоимость импортируемых кормов и оборудования, что делает процесс производства ещё более затратным.

Не меньший ажиотаж вызвал стремительный рост цен на сливочное масло в этом году. По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1217 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей.

Из-за роста затрат, а также ужесточения требований к сельхозпредприятиям, которые занимаются животноводством, и роста затрат на производство молока (ГСМ, кадровый дефицит на селе, рост зарплат, соблюдение экологических требований, корма и т.д.) многие аграрии предпочитают отказываться от содержания молочного стада и полностью переходят на растениеводство.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирской области произошёл 31 пожар в жилищах, в которых погибли четы человека. Причинами возгораний традиционно стали безответственность и халатность людей, а именно: непотушенная сигарета и неправильная эксплуатация печей и электроприборов.