«Мы мыслим по-колхозному»: Airbus A320 в пшеничном поле окружили тракторы

Владелец пшеничного поля в Убинском районе Новосибирской области, где в сентябре аварийно приземлился борт «Уральских авиалиний», начал вспахивать поле.

Руководитель колхоза имени Ленина ранее уже заявлял о том, что ему необходимо начинать осенне-полевые работы, чтобы обеспечить себе урожай в следующем году. Авиакомпания так и не вышла с ним на контакт, даже забыв выплатить компенсацию за испорченные посевы.

― Конечно, пашем. Никаких договорённостей нет. Я им объяснил: «Приедете, ребята, отметим полосу, может быть, не 60 га, и не будем её пахать». Они мне: «Мы подумаем, мы перезвоним». До сих пор думают, никто не звонил. А мы пашем, мы мыслим по-колхозному. Нам чем больше пашем — тем лучше», — прокомментировал изданию Om1.ru Александр Комаровский, хозяин поля.

Между тем, глава Убинского района Олег Конюк, сообщал журналистам, что «Уральские авиалинии» готовят самолёт к взлёту зимой. Специалисты якобы ждали, чтобы промерзла земля.

После вспашки осуществить задуманное у авиаперевозчика уже вряд ли получится.

Ранее редакция опубликовала последние переговоры экипажа рейса «Сочи-Омск» перед экстренной посадкой в поле.