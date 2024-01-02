В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В областном министерстве транспорта рассказали, что в этом году в дорожной сфере основное внимание будет уделяться опорной сети региона: «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «992 км а/д Р-254 «Иртыш» — Купино — Карасук», пишет РБК Новосибирск.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, в минувшем году областные власти уделили ничуть не меньше внимания перечисленным трассам, в связи с тем, что именно они обеспечивают основной пассажирский и грузовой трафик с соседними субъектами России и при этом имеют немалую значимость, с точки зрения экономики и логистики.

Министр сообщил, что по результатам минувшего года, план по ремонту дорог был перевыполнен. Так, отремонтировано 116,3 км опорной сети дорог при плане в 81,8 км. Значительный объем работ при этом был осуществлен на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

— В прошлом году подрядчики привели в нормативное состояние 71 км, сделав дорогу безопаснее для автомобилистов, пассажирского и грузового транспорта, — добавил Анатолий Костылевский.

Между тем, Игорь Миллер, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в декабре минувшего года заявил, что в 2024 году также планируется установить 50 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ранее редакция сообщала, что почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО.