Рынку МФО закручивают гайки перед сезоном новогодних покупок

Не сработало

Центробанк вновь повысил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам. Они начнут действовать с четвертого квартала 2023 года. В Банке России объясняют это решение тем, что предыдущие повышения не оказали должного эффекта: пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной.

Опрошенные редакцией Infopro54 участники рынка прокомментировали, почему, по их мнению, предыдущие повышения макропруденциальных лимитов не сработали.

— Отсутствие заметного эффекта от предыдущих повышений МПЛ связано с тем, что пул потенциальных заемщиков МФО вырос из-за ухудшения экономической ситуации. Спрос на заемные средства увеличился, в том числе и среди клиентов с долговой нагрузкой. Также повлияло и снижение ПСК: микрозаймы стали дешеветь, — полагает Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово».

Коммерческий директор компании «Ваш инвестор» Евгения Дворникова добавляет, что каждая профессиональная МФО заботится о своих клиентах, тщательно проверяет кредитные возможности потребителя.

— Участники рынка клиентоориентированы и внимательны, поэтому, например, «Ваш инвестор» закладывает в формировании своих квартальных планах резерв. На основе решений и нововведений ЦБ по новым значения МПЛ устанавливаем лимит, — пояснила собеседница Infopro54.

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ», настроена более скептически. По ее оценке, предыдущие ограничения макропруденциальных лимитов могли не оказать резкого эффекта, так как клиенты стали удовлетворять свой спрос не у привычного кредитора, а в тех компаниях, которые могут выдать по своим ограничениям. То есть произошел переток клиентов. Также могло повлиять и изменение новых форматов передачи данных по кредитным историям в БКИ.

— Для расчета показателя долговой нагрузки компании используют данные из БКИ, рынок не успел полностью адаптироваться к новым форматам. В некоторых случаях это могло привести к некорректной или неполной передаче данных в БКИ, что также могло отразиться на расчете долговой нагрузки клиентов и, соответственно, на МПЛ, — не исключает эксперт.

Илья Степанов, директор по регуляторным рискам МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм), обращает внимание на тот факт, что макропруденциальные лимиты — новый инструмент не только для участников рынка потребительского кредитования, но и для регулятора — Банка России.

— Принимая решения о значениях МПЛ в начале года, Банк России исходил из политики «не навреди» и дал возможность участникам рынка выстроить свои бизнес-процессы с учетом новой регуляторной реальности, — рассуждает собеседник Infopro54. — Однако МПЛ, установленные на четвертый квартал 2023 года, действительно являются серьезным вызовом для профессионального сообщества. Такие изменения продиктованы в первую очередь тем, что ЦБ РФ прогнозирует «перегрев» российской экономики и поэтому видит необходимость снижать риски роста необеспеченного потребительского кредитования.

«Не сорвать резьбу»

Андрей Петков не исключает, что новое повышение макропруденциальных лимитов, может, даст тот эффект, который хочет получить ЦБ. Однако при этом многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. По его словам, снижение долговой нагрузки и МПЛ имеет отложенный во времени эффект.

Евгения Дворникова пояснила, что планы на четвертый квартал 2023 года компания уже закладывала с учетом различных изменений и рисков, поэтому новое ужесточение не очень сильно повлияет на текущую политику работы.

— Однако последующее увеличение макропруденциальных лимитов повлечет за собой изменение кредитной политики многих компаний, — прогнозирует Дворникова. — Заметные изменения будут, если макропруденциальные лимиты станут выше объявленного положения от 31 августа. Подобный процесс повлечет за собой переход некоторой части клиентов на «черный» микрофинансовый рынок.

Олеся Киселева напоминает, что Банк России планомерно выстраивает и реализует свою дорожную карту по снижению долговой нагрузки населения. И это касается не только МФО, но и банков. При этом она отмечает, что ЦБ работает не только через МПЛ, но и через изменение форматов кредитных историй, разработку сервиса как единого источника долговой нагрузки клиентов со всех действующих кредитных бюро, вводит новые требования к начислению резервов с 1 октября 2024 года, размеры которых привязаны к ПСК займа, что также будет давить на компании и направлять их в сторону снижения стоимости займов.

— Это целый комплекс мер, безусловно, цели и действия Банка России понятны и не вызывают удивления, — подчеркивает Олеся Киселева. — Применение серьезного понижения МПЛ для банков и МФО в четвертом квартале также очевидно, так как это высокий сезон для финансовых организаций: самые высокие объемы выдач в году — перед новогодними праздниками. И чтобы придерживаться графика снижения долговой нагрузки населения, кратное сдерживание роста рынка именно в четвертом квартале является наиболее разумным решением.

Илья Степанов обращает внимание на тот факт, что последним решением Банк России не только повысил лимиты, но и ввел новую категорию МПЛ: теперь под ограничения подпадают заемщики, значения предельной долговой нагрузки (ПДН) которых находятся в диапазоне от 50 до 80%. Ранее Банк России применял ограничения для категории заемщиков со значением ПДН от 80%.

— Макропруденциальные лимиты действительно являются серьезным инструментом в руках регулятора, и можно утверждать, что данный механизм является эффективным в достижении цели «охлаждения» рынка. Расширение категорий заемщиков, для которых установлены МПЛ, однозначно поспособствует достижению цели, — комментирует Степанов последствия нововведения ЦБ. — Ужесточение или смягчение политики Банка России в части применения инструмента МПЛ в будущем будет зависеть от многих экономических факторов, поскольку «охлаждение» рынка необеспеченного потребительского кредитования не является самоцелью регулятора. Он преследует иную цель — итогом применения МПЛ должно стать снижение кредитных рисков участников рынка: банков и МФО.

Ранее редакция рассказывала о том, что рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании.